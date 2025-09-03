Kawa coraz droższa. Szczecinianie: jest tak smaczna, że warto dać trochę więcej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ceny kawy rosną i będą rosnąć - tak wynika z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito.

Przyczyn jest wiele, jak chociażby zmiany klimatu, wzrost kosztów transportu i wzmożony popyt na kawę w Afryce czy Chinach - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.- I to wszystko po prostu łączy się w jedno, a na końcu całego bardzo skomplikowanego łańcucha jesteśmy my, konsumenci, którzy idziemy do sklepu i widzimy, że ten ulubiony napój Polaków coraz bardziej drożeje - mówi Gantner.Jak podkreśla właściciel jednej ze szczecińskich palarni kawy Adam Sołtysiak, przez ostatnie dwa lata ceny kawy na giełdach wzrosły o 200 procent względem kilku poprzednich lat.- Na naszej kondycji się nie odbiło, ponieważ palimy dobrą kawę i mamy swoich stałych wiernych klientów. Ale na pewno ceny w sklepach i kawiarniach wzrosły. U nas kawa w ziarnach kosztuje za kilogram około 100 zł, natomiast kawa z ekspresu kosztuje od 7 zł - mówi Sołtysiak.Zdania szczecinian co do wzrostu cen kawy są podzielone.- W ostatnim czasie na pewno poszły. Są droższe, ale nie aż tak strasznie ceny poszły w górę. - Absolutnie nie. To znaczy zależy, kto jaki gatunek kawy pije, bo może któreś tam podrożały. - Oczywiście wzrost cen kawy się odczuwa, ale jest tak smaczna, że warto dać trochę więcej i mieć naprawdę świetną kawę - mówią mieszkańcy.Eksperci przewidują, że cena jednej paczki popularnej mielonej kawy o wadze 250 g może zwiększyć się jeszcze do końca roku o 1-1,5 zł.