Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Kawa coraz droższa. Szczecinianie: jest tak smaczna, że warto dać trochę więcej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ceny kawy rosną i będą rosnąć - tak wynika z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito.
Przyczyn jest wiele, jak chociażby zmiany klimatu, wzrost kosztów transportu i wzmożony popyt na kawę w Afryce czy Chinach - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- I to wszystko po prostu łączy się w jedno, a na końcu całego bardzo skomplikowanego łańcucha jesteśmy my, konsumenci, którzy idziemy do sklepu i widzimy, że ten ulubiony napój Polaków coraz bardziej drożeje - mówi Gantner.

Jak podkreśla właściciel jednej ze szczecińskich palarni kawy Adam Sołtysiak, przez ostatnie dwa lata ceny kawy na giełdach wzrosły o 200 procent względem kilku poprzednich lat.

- Na naszej kondycji się nie odbiło, ponieważ palimy dobrą kawę i mamy swoich stałych wiernych klientów. Ale na pewno ceny w sklepach i kawiarniach wzrosły. U nas kawa w ziarnach kosztuje za kilogram około 100 zł, natomiast kawa z ekspresu kosztuje od 7 zł - mówi Sołtysiak.

Zdania szczecinian co do wzrostu cen kawy są podzielone.

- W ostatnim czasie na pewno poszły. Są droższe, ale nie aż tak strasznie ceny poszły w górę. - Absolutnie nie. To znaczy zależy, kto jaki gatunek kawy pije, bo może któreś tam podrożały. - Oczywiście wzrost cen kawy się odczuwa, ale jest tak smaczna, że warto dać trochę więcej i mieć naprawdę świetną kawę - mówią mieszkańcy.

Eksperci przewidują, że cena jednej paczki popularnej mielonej kawy o wadze 250 g może zwiększyć się jeszcze do końca roku o 1-1,5 zł.

Edycja tekstu: Michał Król
Przyczyn jest wiele, jak chociażby zmiany klimatu, wzrost kosztów transportu i wzmożony popyt na kawę w Afryce czy Chinach - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Jak podkreśla właściciel jednej ze szczecińskich palarni kawy Adam Sołtysiak, przez ostatnie dwa lata ceny kawy na giełdach wzrosły o 200 procent względem kilku poprzednich lat.
Zdania szczecinian co do wzrostu cen kawy są podzielone.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka (TiM)

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 5985 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5625 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4792 razy)
  4. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4446 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od 29 sierpnia oglądane 4296 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dariusz Zarzecki
... i po prze rwie.
Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Patryk Jaskulski
Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ROZMOWA]
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty