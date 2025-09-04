Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Punkt z nielegalnymi automatami zlikwidowany w Szczecinie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. KMP w Szczecinie
Fot. KMP w Szczecinie
Fot. KMP w Szczecinie
Fot. KMP w Szczecinie
Hazardowa dziupla zlikwidowana w centrum Szczecina.
- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci zlikwidowali punkt z nielegalnymi automatami do gier w jednym z mieszkań w Śródmieściu - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Wewnątrz lokalu funkcjonariusze ujawnili w pełni profesjonalny nielegalny salon gier hazardowych. Działania na miejscu doprowadziły do zabezpieczenia 12 automatów służących do prowadzenia gier wbrew obowiązującym przepisom.

W punkcie były też trzy osoby, które miały przy sobie środki odurzające. Zostały zatrzymane.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski


