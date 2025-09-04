Punkt z nielegalnymi automatami zlikwidowany w Szczecinie

Fot. KMP w Szczecinie Fot. KMP w Szczecinie

Hazardowa dziupla zlikwidowana w centrum Szczecina.

- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci zlikwidowali punkt z nielegalnymi automatami do gier w jednym z mieszkań w Śródmieściu - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Wewnątrz lokalu funkcjonariusze ujawnili w pełni profesjonalny nielegalny salon gier hazardowych. Działania na miejscu doprowadziły do zabezpieczenia 12 automatów służących do prowadzenia gier wbrew obowiązującym przepisom.



W punkcie były też trzy osoby, które miały przy sobie środki odurzające. Zostały zatrzymane.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski