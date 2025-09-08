W Szczecinie szukają okien dla... sztuki

Na witrynach, ścianach i oknach w centrum Szczecina powstanie rozproszona wystawa. Z taką inicjatywą wychodzi stowarzyszenie Oswajanie Miasta i prosi o pomoc mieszkańców Śródmieścia i właścicieli lokali.
Chodzi o udostępnienie witryny lub okna na parterze, na którym będzie można wyeksponować zdjęcia do wystawy.
Jeśli ktoś chce stać się częścią wystawy, może skontaktować się ze stowarzyszeniem na Facebooku lub mailowo - kinga@oswajaniemiasta.pl.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jeśli ktoś chce stać się częścią wystawy, może skontaktować się ze stowarzyszeniem na Facebooku lub mailowo - kinga@oswajaniemiasta.pl.
Autorka edycji: Joanna Chajdas