W Szczecinie szukają okien dla... sztuki

Na witrynach, ścianach i oknach w centrum Szczecina powstanie rozproszona wystawa. Z taką inicjatywą wychodzi stowarzyszenie Oswajanie Miasta i prosi o pomoc mieszkańców Śródmieścia i właścicieli lokali.





Jeśli ktoś chce stać się częścią wystawy, może skontaktować się ze stowarzyszeniem na



Autorka edycji: Joanna Chajdas



Chodzi o udostępnienie witryny lub okna na parterze, na którym będzie można wyeksponować zdjęcia do wystawy.Jeśli ktoś chce stać się częścią wystawy, może skontaktować się ze stowarzyszeniem na Facebooku lub mailowo - kinga@oswajaniemiasta.pl.