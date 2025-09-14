Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Paczuszka dla Maluszka. Organizatorzy tworzą mapę

Region Piotr Kołodziejski

Fot. facebook.com/PaczuszkaDlaMaluszkaPL
Fot. facebook.com/PaczuszkaDlaMaluszkaPL
W ubiegłym roku uzbierali w produktach ponad 14 mln złotych. Jak będzie w te święta? Ruszyła rejestracja placówek, którym w grudniu będzie można pomóc w ramach "Paczuszki dla Maluszka". To 13. edycja akcji szczecińskiej Fundacji Małych Stópek.
- Początek zbiórki pod koniec listopada, w pierwszą Niedzielę Adwentu - mówi Anna Piotrowska z Fundacji. - Już dziś tworzymy mapę miejsc, którym będziemy nieść pomoc. Serdecznie zachęcamy do zgłoszeń placówki takie jak domy samotnej matki, domy dziecka, hospicja i wszystkie inne instytucje, które opiekują się matkami, maleńkimi dziećmi, ale także tymi starszymi maluchami.

Placówki mogą być zgłoszone tylko przez pracowników, dyrektorów i osoby decyzyjne. Potem koordynatorzy będą organizować zbiórki darów dla placówek. Szczegóły na paczuszkadlamaluszka.pl

Druga akcja Fundacji to "Tak niewiele". - To bardzo piękna i wdzięczna akcja polegająca na zrobieniu prezentu spersonalizowanego - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - Dla mieszkańców domów pomocy społecznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chorymi, starszymi, mieszkankami ich dzieci z domów samotnej matki, mieszkańcami schronisk dla osób ubogich, podopiecznych koordynatorów, Caritas czy też opieki społecznej.

W ubiegłym roku w ramach tej akcji przygotowano ponad 13 tys. prezentów. Szczegóły na takniewiele.com.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
