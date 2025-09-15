Laguna w Gryfinie ponownie otwarta [ZDJĘCIA]

Woda w basenie została wymieniona, niecki basenowe wyczyszczone, drobne prace remontowe wykonane - po dwutygodniowej przerwie rusza Aquapark Laguna w Gryfinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Centrum basenowe rusza z kilkudniowym opóźnieniem - tłumaczy dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie Miłosz Dudkiewicz. - Z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy wszystkich próbek z badań wody, które nas upoważniają do tego, żebyśmy mogli basen otworzyć, musieliśmy niestety przesunąć otwarcie już całego kompleksu na poniedziałek.- Poślizg w uruchomieniu obiektu nie jest spowodowany postulatami pracowników - uspokaja Dudkiewicz. - Nasi pracownicy postulują wyższe podwyżki aniżeli te, które już otrzymali w tym roku. Na razie rozmawiamy. Mamy etap z panią mediator. Na ten moment jakby ta działalność tutaj nasza wspólnie ze związkami, te rozmowy nie rzutują na bieżącą działalność obiektu.Aquapark Laguna otwarty został w 2000 r. Był to pierwszy tego typu obiekt w województwie zachodniopomorskim.