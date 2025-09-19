Punkt hazardowy w Świnoujściu zlikwidowany przez KAS

Nielegalny punkt hazardowy w Świnoujściu zlikwidowali funkcjonariusze zachodniopomorskiej służby celno-skarbowej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Jedna osoba została zatrzymana, usłyszała zarzut nielegalnego organizowania gier hazardowych. Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli siedem stanowisk komputerowych, router, dwa telefony i prawie tysiąc złotych w gotówce.Organizatorowi punktu grozi wysoka grzywna, może też spędzić w więzieniu do trzech lat.