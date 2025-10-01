"W polityce sprintu Szymon Hołownia był bardzo dobry"

Oprócz lokalnych tematów w "Rozmowie pod krawatem" pojawiły się pytania na temat dużej polityki. Zapytaliśmy marszałek Senatu m.in. o Szymona Hołownię, który zapowiedział, że chce wycofać się z krajowej polityki i aplikuje na funkcję komisarza ONZ do spraw uchodźców.

- Polityka pokazała, że wszystko jest możliwe. Ale do tego potrzeba myślenia, że polityka jest długodystansowa, że trzeba być do niej przygotowanym i dobrze zaprawionym w bojach. W takiej polityce sprintu Szymon Hołownia był bardzo dobry, ale zabrakło energii, siły na ten długi marsz - mówiła Kidawa-Błońska.





Marszałek Senatu odniosła się też do lokalnego, akademickiego tematu. - To bardzo ważny impuls, że wszystkie uczelnie chcą wspólnie świętować rozpoczęcie roku akademickiego. Szczecin jest bardzo różnorodny pod względem kierunków, które kształcą młodych ludzi - mówiła w "Rozmowie pod Krawatem" marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.



Jej zdaniem w ciągu kilku najbliższych lat mamy ogromne szanse na zdobycie naukowej nagrody Nobla, choć przyznała, że należy zmniejszyć ograniczenia w postaci procedur i biurokracji.



