Sedinum | Leszek Herman
"W polityce sprintu Szymon Hołownia był bardzo dobry"

Region Joanna Chajdas

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Oprócz lokalnych tematów w "Rozmowie pod krawatem" pojawiły się pytania na temat dużej polityki. Zapytaliśmy marszałek Senatu m.in. o Szymona Hołownię, który zapowiedział, że chce wycofać się z krajowej polityki i aplikuje na funkcję komisarza ONZ do spraw uchodźców.
Marszałek Senatu: naukowcy powinni być mniej obciążani biurokracją i presją na sukces

Małgorzata Kidawa-Błońska
Według niektórych komentarzy - to konsekwencja jego słabnącej pozycji i spadającego poparcia. Powinniśmy, jako kraj, mieć swoich przedstawicieli w światowych gremiach, zaś kryzys w Polsce 2050 rzutuje również na sytuację w koalicji - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Polityka pokazała, że wszystko jest możliwe. Ale do tego potrzeba myślenia, że polityka jest długodystansowa, że trzeba być do niej przygotowanym i dobrze zaprawionym w bojach. W takiej polityce sprintu Szymon Hołownia był bardzo dobry, ale zabrakło energii, siły na ten długi marsz - mówiła Kidawa-Błońska.

Marszałek Senatu odniosła się też do lokalnego, akademickiego tematu. - To bardzo ważny impuls, że wszystkie uczelnie chcą wspólnie świętować rozpoczęcie roku akademickiego. Szczecin jest bardzo różnorodny pod względem kierunków, które kształcą młodych ludzi - mówiła w "Rozmowie pod Krawatem" marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Jej zdaniem w ciągu kilku najbliższych lat mamy ogromne szanse na zdobycie naukowej nagrody Nobla, choć przyznała, że należy zmniejszyć ograniczenia w postaci procedur i biurokracji.

Pani marszałek Senatu spotkała się w środę m.in. z zespołem prof. Andrzeja Ossowskiego, który uczestniczył w pracach ekshumacyjnych w Puźnikach na Ukrainie.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął poseł PiS Michał Jach.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty