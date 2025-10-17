Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Na Cmentarzu Centralnym nie brakuje mieszkańców sprzątających groby swoich bliskich. Są też stoiska ze zniczami i kwiatami.

Jak przekonują odwiedzający szczecińską nekropolię - to najlepszy moment na rozpoczęcie porządków.



- Już czas, dopóki jeszcze nie ma deszczu, nie ma błota takiego i nie ma tłumów na cmentarzu. Także chętnie już przychodzimy, żeby uporządkować groby. - Najbardziej idą - jak co roku - chryzantemy i znicze duże. - Na stoiskach są chryzantemy, wrzosy i o dziwo też bukiety sztuczne. - Podejrzewam, że będziemy musieli i tak przyjść tutaj jeszcze przed samym świętem, bo nie da rady wszystkiego zrobić teraz, tym bardziej, że te liście cały czas lecą - mówią szczecinianie.



Średnia cena za kwiaty na Cmentarzu Centralnym to 25 złotych. Znicze - w zależności od rozmiaru - kosztują od 4 do nawet 60 złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas