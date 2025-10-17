Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Na Cmentarzu Centralnym nie brakuje mieszkańców sprzątających groby swoich bliskich. Są też stoiska ze zniczami i kwiatami.
Jak przekonują odwiedzający szczecińską nekropolię - to najlepszy moment na rozpoczęcie porządków.

- Już czas, dopóki jeszcze nie ma deszczu, nie ma błota takiego i nie ma tłumów na cmentarzu. Także chętnie już przychodzimy, żeby uporządkować groby. - Najbardziej idą - jak co roku - chryzantemy i znicze duże. - Na stoiskach są chryzantemy, wrzosy i o dziwo też bukiety sztuczne. - Podejrzewam, że będziemy musieli i tak przyjść tutaj jeszcze przed samym świętem, bo nie da rady wszystkiego zrobić teraz, tym bardziej, że te liście cały czas lecą - mówią szczecinianie.

Średnia cena za kwiaty na Cmentarzu Centralnym to 25 złotych. Znicze - w zależności od rozmiaru - kosztują od 4 do nawet 60 złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49807 razy)
  2. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od wczoraj oglądane 4687 razy)
  3. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 3696 razy)
  4. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2954 razy)
  5. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2913 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny
W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa

Najnowsze podcasty