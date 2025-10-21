Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rozbudowa przystani morskiej w Wolinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Wolin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będzie realizacja drugiego etapu rozbudowy przystani morskiej w Wolinie. Jak podaje portal kamienskie.info, właśnie podpisano umowę w tej sprawie. Pracami zajmie się firma ze Skarbimierzyc.
W ramach inwestycji powstaną m.in. budynek administracyjny, zaplecze sanitarne oraz infrastruktura techniczna niezbędna do obsługi żeglugi i rybołówstwa.

Wcześniej przystań zyskała nowe nabrzeża, pomosty i wyposażenie.

Wartość podpisanej umowy to ponad 17,5 miliona złotych. Projekt w całości finansowany jest z funduszy unijnych. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 rok.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Najnowsze podcasty