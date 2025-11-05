Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Eksperci: branża offshore potrzebuje też prawników [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie tylko technicy czy inżynierowie, ale i prawnicy znajdą zatrudnienie w morskiej branży offshore wind.
Rozwijający się w Polsce sektor morskiej energetyki wiatrowej stawia wyzwania, ale i możliwości rozwoju przed młodymi adeptami prawa - przekonywali eksperci podczas konferencji na Uniwersytecie Szczecińskim.

- To jest pierwsza właściwie, ale nie ostatnia, na którą przyjdę. Przychodząc tutaj nie wiedziałem, czym ta branża się zajmuje. Stwierdziłem, że to jest nawet ciekawa. - Jestem zainteresowana praktykami i chciałam zobaczyć, czy to mnie bardziej zainteresuje, bo to jest taka trochę nisza, że mało osób się tym zajmuje - mówili uczestnicy.

- Wszystkie umowy stoczniowe, budowa również terminali instalacyjnych czy eksploatacyjnych, czy taki proces inwestycyjny budowlany, typowy w polskich portach, który się dzieje. Sama budowa farm wiatrowych, wszędzie tam prawnik jest potrzebny - mówi Patryk Zbroja, adwokat.

Była to druga konferencja poświęcona offshore'owi organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Kancelarię Zbroja Adwokaci.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:30
