Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Jesienne porządki w koronach drzew w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Facebook / Zielona Brygada Świnoujście
Małymi krokami, ale sukcesywnie. Korony świnoujskich drzew są oczyszczane z suchych konarów, które przy jesiennych wichurach mogłyby spadać na chodniki i jezdnie.
Przełom października i listopada pokazał, że jesienią wiatr potrafi narobić szkód. Niemałym zagrożeniem są suche konary, wiszące między gałęziami. Takimi zajmuje się teraz "Zielona Brygada" świnoujskiego magistratu - mówi Anida Kostrzewa.

- Zbieramy suche konary, które wiszą nad głowami, w zasadzie ledwo się trzymają. Niektóre przycinamy, a niektóre wystarczy dotknąć - dodaje Kostrzewa.

Dodaje, że prace na razie idą małymi krokami. - W tym roku jesteśmy wyposażeni w fajny sprzęt. Piła z wysięgnikiem, więc sięgamy wyżej. Liczymy też na to, że będziemy mieli w przyszłości wysięgnik. No i wtedy będziemy przycinać drzewo po drzewie - podkreśla Kostrzewa.

W pierwszej kolejności prace są wykonywane przy najbardziej uczęszczanych ciągach komunikacyjnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

