Warto spojrzeć w niebo. Wieczorem superpełnia

Na niebie będzie można w środę zobaczyć superksiężyc.

Nasz satelita będzie tak blisko Ziemi, jak to tylko możliwe - mówi Marcin Biskupski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.



- Brakuje mu zaledwie kilkaset kilometrów, co w porównaniu z jego średnią odległością, która wynosi około 380 tysięcy kilometrów, to jest dosyć mało - dodaje Biskupski.



- Księżyc wygląda najpiękniej, gdy wschodzi - dodaje Biskupski: - Księżyc praktycznie zawsze, kiedy wschodzi w takich porach, że jesteśmy w stanie go dostrzec i obserwować nisko nad horyzontem, to będzie nam się wydawał większy niż jest zwykle i w dodatku czerwony... - podkreśla Biskupski.



Kulminacja zjawiska nastąpi około godziny 23.30.



