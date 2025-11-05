Warto spojrzeć w niebo. Wieczorem superpełnia

Na niebie będzie można w środę zobaczyć superksiężyc.
Nasz satelita będzie tak blisko Ziemi, jak to tylko możliwe - mówi Marcin Biskupski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
- Brakuje mu zaledwie kilkaset kilometrów, co w porównaniu z jego średnią odległością, która wynosi około 380 tysięcy kilometrów, to jest dosyć mało - dodaje Biskupski.
- Księżyc wygląda najpiękniej, gdy wschodzi - dodaje Biskupski: - Księżyc praktycznie zawsze, kiedy wschodzi w takich porach, że jesteśmy w stanie go dostrzec i obserwować nisko nad horyzontem, to będzie nam się wydawał większy niż jest zwykle i w dodatku czerwony... - podkreśla Biskupski.
Kulminacja zjawiska nastąpi około godziny 23.30.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
