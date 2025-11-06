Mur oporowy na Parsęcie w Kołobrzegu jak nowy

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Przed terminem zakończyły się prace naprawcze muru oporowego na Parsęcie w Kołobrzegu. Dzięki temu ponownie został otwarty fragment bulwaru przy rzece.

Uszkodzenie muru zauważono w lutym 2024 roku. Poskutkowało to zamknięciem przyległego odcinka bulwaru przy ul. Zygmuntowskiej. Jednocześnie trwał spór pomiędzy miastem a Wodami Polskimi o to, kto powinien zająć się naprawą usterki.



Ostatecznie ten obowiązek spadł na Państwowe Gospodarstwo Wodne. Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie mówi, że konieczne było przeprowadzenie ekspertyzy, która wykazała przyczyny pękania muru.



- Te trzy technologie budowania tego muru, czyli glina, mur, kamienie, to wszystko spowodowało penetrację przez roślinność i powolne odspojenia tych części muru - dodaje Synowiecki.



Same prace przebiegły błyskawicznie i choć termin ich realizacji upływał 10 listopada, to roboty zostały już zakończone. W efekcie, po kilkunastu miesiącach, zniknęła barierka, która uniemożliwiała przejście po fragmencie bulwaru.



Autorka edycji: Joanna Chajdas