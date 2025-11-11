Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Goście RSnW: marsz niepodległości powinien odbywać się ponad podziałami

Region Julia Nowicka

Szczeciński Marsz Niepodległości w roku 2018. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczeciński Marsz Niepodległości w roku 2018. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Świętowanie wolnej Polski czy źródło konfliktów i podziałów politycznych - w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" politycy rozmawiali o marszach organizowanych w ramach Święta Niepodległości.
Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy wyraziła żal, bo jak mówi, świętowanie niepodległości zostało zawłaszczone przez środowiska prawicowe.

- Po pierwsze, że to powinno być święto radosne. Po drugie, że ono powinno łączyć, a nie dzielić. To powinien być taki wspólny polski marsz dla wszystkich obywateli. Wszyscy powinniśmy się tego dnia spotykać, być może na ulicach polskich miast - mówiła Kotula.

W warszawskim marszu udziału nie weźmie prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Możliwe powody wyjaśniał Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Nie dziwię się decyzji prezydenta Trzaskowskiego, że nie chce brać udziału w marszu, w którym także będzie pan Braun czy pan Bąkiewicz - mówił Jaskulski.

Marcin Bedka, lider Konfederacji w regionie wskazywał, że w marszu biorą udział różne środowiska - nie tylko prawicowe.

- Mnie zastanawia, dlaczego pani minister i pan poseł nie są w stanie na przykład pójść w takim marszu niepodległości, bo ktoś tam się nie podoba. Patriotami mogą być ludzie, którzy nie bardzo mi się podobają, a mogą być również patriotami. Ja to szanuję - mówił Bedka.

Warszawski Marsz Niepodległości odbędzie się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska".
Początek o godzinie 14.

Edycja tekstu: Michał Król
