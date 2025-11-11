Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]

Ruszyła budowa nowego terminala pasażerskiego na Lotnisku Szczecin-Goleniów.

Edycja tekstu: Michał Król

W pierwszym etapie powstanie tymczasowy budynek przylotów o powierzchni 700 metrów kwadratowych. Po wybudowaniu docelowego terminala - będzie on służył jako zaplecze biurowo-socjalne dla służb operujących na lotnisku.Tymczasowy budynek ma być gotowy na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Następnie ruszą prace rozbiórkowe obecnego terminala przylotów oraz budynku wykorzystywanego przez służby operacyjne lotniska.Po tych pracach, w połowie 2026 roku, ruszy kolejny etap inwestycji, czyli budowa terminala odlotów wraz z zapleczem dla firm.Władze portu mają nadzieję, że wszystko gotowe będzie przed końcem 2027 roku.