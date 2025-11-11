Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Mat. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Ruszyła budowa nowego terminala pasażerskiego na Lotnisku Szczecin-Goleniów.
W pierwszym etapie powstanie tymczasowy budynek przylotów o powierzchni 700 metrów kwadratowych. Po wybudowaniu docelowego terminala - będzie on służył jako zaplecze biurowo-socjalne dla służb operujących na lotnisku.

Tymczasowy budynek ma być gotowy na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Następnie ruszą prace rozbiórkowe obecnego terminala przylotów oraz budynku wykorzystywanego przez służby operacyjne lotniska.

Po tych pracach, w połowie 2026 roku, ruszy kolejny etap inwestycji, czyli budowa terminala odlotów wraz z zapleczem dla firm.

Władze portu mają nadzieję, że wszystko gotowe będzie przed końcem 2027 roku.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12590 razy)
  2. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od wczoraj oglądane 8191 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5189 razy)
  4. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4835 razy)
  5. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od przedwczoraj oglądane 2859 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty