Sedinum | Leszek Herman
Duże utrudnienia w ruchu dla kierowców

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie szykują się utrudnienia w ruchu dla kierowców.
Oficjalne obchody świętowania niepodległej Polski rozpoczęte [ZDJĘCIA]

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości
107 lat temu Polska odzyskała niepodległość
Do końca dnia ruch samochodowy na Wałach Chrobrego i pobliskich ulicach Szczerbcowej, Małopolskiej czy Zygmunta Starego będzie wstrzymany. To w związku z wojewódzkimi obchodami święta niepodległości.

O godzinie 12 rozpocznie się 15. szczeciński marsz niepodległości. Uczestnicy wyruszą z placu Solidarności i przejdą na plac Szarych Szeregów. W tym czasie ruch samochodowy będzie dynamicznie wyłączany.

Po godzinie 11 ulicami Szczecina przejadą również rowerzyści, a po godz. 13 - motocykliści. Pełen rozkład tras i możliwych utrudnień znajdziecie poniżej.

  • W godzinach 6:00-18:00 odbędą się obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz 7. Szczeciński Bieg Niepodległości
  • Do godziny 22:00 wyłączone z ruchu będą ulice: Wały Chrobrego, Szczerbcowa, Małopolska, Plantowa, Jarowita Zygmunta Starego.
  • W godzinach 12:00-15:00 ulicami miasta przejdzie marsz organizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych.
Trasa marszu ulicami: pl. Solidarności – Małopolska – pl. Hołdu Pruskiego – pl. Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – al. Piastów - Pl. Szarych Szeregów (zakończenie).

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wymienionych ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.

  • W godzinach 13:00-14:00 odbędzie się zgromadzenie Oddanie hołdu pokoleniom Polaków walczących o wolność Polski.
Trasa przejazdu motocyklowego: Jugosłowiańska – Goleniowska - E. Gierczak, Przestrzenna – Gdańska - Trasa Zamkowa - Jana z Kolna – Łady - E. Plater - ks. S. Staszica - Rondo Giedroycia - ks. P. Skargi - Jasne Błonia pomnik Czynu Polaków - ks. P. Skargi - S. Wyspiańskiego - B. Zaleskiego - J. Słowackiego - al. Wyzwolenia - Rondo Giedroycia - al. Wyzwolenia - pl. Żołnierza Polskiego - Trasa Zamkowa, Gdańska – Przestrzenna - E. Gierczak – Goleniowska - Jugosłowiańska.

  • W godzinach 11:00-13:00 odbędzie się zgromadzenie rowerowe organizowane przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus..
Trasa przejazdu: - Henryka Pobożnego (rozpoczęcie przy pomniku Adama Mickiewicza) – Małopolską, plac Solidarności – Farna – Korsarzy – Rycerska – Kuśnierska – Farna – Grodzka – Tkacka – Wyszyńskiego – al. Niepodległości – plac. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – Piłsudskiego – pl. Grunwaldzki – Piłsudskiego – pl. Odrodzenia – Monte Cassino – Wielkopolska – pl. Szarych Szeregów – 30 minutowy postój przy pomniku Józefa Piłsudskiego – al. Wojska Polskiego – Niedziałkowskiego – al. Papieża Jana Pawła II - Felczaka – Armii Krajowej – Jasne Błonia – 15 minutowy postój pod Pomnikiem Czynu Polaków – przejazd przez Park Kasprowicza – Ogrodem Dendrologicznym do Arkońskiej - dalej do Jeziora Goplany – Polana Miodowa (zakończenie zgromadzenia).

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

