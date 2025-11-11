Duże utrudnienia w ruchu dla kierowców

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie szykują się utrudnienia w ruchu dla kierowców.

Edycja tekstu: Michał Król

Do końca dnia ruch samochodowy na Wałach Chrobrego i pobliskich ulicach Szczerbcowej, Małopolskiej czy Zygmunta Starego będzie wstrzymany. To w związku z wojewódzkimi obchodami święta niepodległości.O godzinie 12 rozpocznie się 15. szczeciński marsz niepodległości. Uczestnicy wyruszą z placu Solidarności i przejdą na plac Szarych Szeregów. W tym czasie ruch samochodowy będzie dynamicznie wyłączany.Po godzinie 11 ulicami Szczecina przejadą również rowerzyści, a po godz. 13 - motocykliści. Pełen rozkład tras i możliwych utrudnień znajdziecie poniżej.Trasa marszu ulicami: pl. Solidarności – Małopolska – pl. Hołdu Pruskiego – pl. Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – al. Piastów - Pl. Szarych Szeregów (zakończenie).Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wymienionych ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.Trasa przejazdu motocyklowego: Jugosłowiańska – Goleniowska - E. Gierczak, Przestrzenna – Gdańska - Trasa Zamkowa - Jana z Kolna – Łady - E. Plater - ks. S. Staszica - Rondo Giedroycia - ks. P. Skargi - Jasne Błonia pomnik Czynu Polaków - ks. P. Skargi - S. Wyspiańskiego - B. Zaleskiego - J. Słowackiego - al. Wyzwolenia - Rondo Giedroycia - al. Wyzwolenia - pl. Żołnierza Polskiego - Trasa Zamkowa, Gdańska – Przestrzenna - E. Gierczak – Goleniowska - Jugosłowiańska.Trasa przejazdu: - Henryka Pobożnego (rozpoczęcie przy pomniku Adama Mickiewicza) – Małopolską, plac Solidarności – Farna – Korsarzy – Rycerska – Kuśnierska – Farna – Grodzka – Tkacka – Wyszyńskiego – al. Niepodległości – plac. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – Piłsudskiego – pl. Grunwaldzki – Piłsudskiego – pl. Odrodzenia – Monte Cassino – Wielkopolska – pl. Szarych Szeregów – 30 minutowy postój przy pomniku Józefa Piłsudskiego – al. Wojska Polskiego – Niedziałkowskiego – al. Papieża Jana Pawła II - Felczaka – Armii Krajowej – Jasne Błonia – 15 minutowy postój pod Pomnikiem Czynu Polaków – przejazd przez Park Kasprowicza – Ogrodem Dendrologicznym do Arkońskiej - dalej do Jeziora Goplany – Polana Miodowa (zakończenie zgromadzenia).