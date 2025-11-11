Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Świętowali na dwóch kółkach [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińscy rowerzyści w wyjątkowy sposób uczcili Święto Niepodległości. Za sprawą klubu rowerowego Gryfus i szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbył się Niepodległościowy Rajd Rowerowy.
Miłośnicy dwóch kółek zebrali się tłumnie przy pomniku Adama Mickiewicza, skąd ruszyli biało-czerwonym korowodem przez miasto.

- Ruszamy w kierunku Bramy Portowej, następnie Aleją Niepodległości w kierunku ulicy Piłsudskiego. Docieramy przed popiersie marszałka Piłsudskiego i następnie kierujemy się w kierunku Głębokiego, gdzie kończymy nasz rajd na Polanie Miodowej przy ognisku i przy wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych - mówi Paweł Malinowski, prezes honorowy Klubu Rowerowego Gryfus.

Z wnukiem razem bierzemy udział Kultywujemy tę tradycję już od paru lat. Trzeba młodzieży pokazywać, że trzeba pamiętać o historii, o tradycjach. - Pierwszy raz jadę, jestem bardzo szczęśliwa i ja kocham Polskę bardzo mocno. - Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, tu można spędzić aktywnie czas i właśnie poznać znajomych. - No i zawsze to też jakaś rozrywka.

W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział 200 cyklistów, dla których deszcz nie był żadną przeszkodą w aktywnym spędzaniu Święta Niepodległości.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Docieramy przed popiersie marszałka Piłsudskiego i następnie kierujemy się w kierunku Głębokiego, gdzie kończymy nasz rajd na Polanie Miodowej przy ognisku i przy wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych - mówi Paweł Malinowski, prezes honorowy Klubu Rowerowego Gryfus.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od wczoraj oglądane 14240 razy)
  2. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12609 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5262 razy)
  4. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4884 razy)
  5. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od przedwczoraj oglądane 2976 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]
Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czym dla szczecinian jest niepodległość? "To znaczy wolność" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]

Najnowsze podcasty