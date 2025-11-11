Świętowali na dwóch kółkach [ZDJĘCIA]

Szczecińscy rowerzyści w wyjątkowy sposób uczcili Święto Niepodległości. Za sprawą klubu rowerowego Gryfus i szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbył się Niepodległościowy Rajd Rowerowy.

Z wnukiem razem bierzemy udział Kultywujemy tę tradycję już od paru lat. Trzeba młodzieży pokazywać, że trzeba pamiętać o historii, o tradycjach. - Pierwszy raz jadę, jestem bardzo szczęśliwa i ja kocham Polskę bardzo mocno. - Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, tu można spędzić aktywnie czas i właśnie poznać znajomych. - No i zawsze to też jakaś rozrywka.

Miłośnicy dwóch kółek zebrali się tłumnie przy pomniku Adama Mickiewicza, skąd ruszyli biało-czerwonym korowodem przez miasto.- Ruszamy w kierunku Bramy Portowej, następnie Aleją Niepodległości w kierunku ulicy Piłsudskiego. Docieramy przed popiersie marszałka Piłsudskiego i następnie kierujemy się w kierunku Głębokiego, gdzie kończymy nasz rajd na Polanie Miodowej przy ognisku i przy wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych - mówi Paweł Malinowski, prezes honorowy Klubu Rowerowego Gryfus.W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział 200 cyklistów, dla których deszcz nie był żadną przeszkodą w aktywnym spędzaniu Święta Niepodległości.