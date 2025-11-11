Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ulicami Szczecina przeszedł biało-czerwony marsz [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Morze deszczu, flag i ludzi. Ulicami miasta przeszedł Szczeciński Marsz Niepodległości, który ruszył z placu Solidarności. To jego 15. edycja.
Dziś celebrujemy swoją wolność

"Dziś celebrujemy swoją wolność"

Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wydarzenie zorganizowało Porozumienie Środowisk Patriotycznych.

- Widzę tłum ludzi niosących biało-czerwone flagi. Jest tutaj pięknie, mimo że deszcz pada i jest zimno. - To jest bardzo ważne święto. - Jesteśmy Polakami i jesteśmy dumni z tego. To jest nasz obowiązek... - Trzeba kochać Polskę, żeby była wolna i niepodległa. Za ten kraj nasi dziadowie i pradziadowie oddawali życie. - Ja w serduszku zawsze mam Polskę. - Przyszłam z synami i wnuczkami - mówili szczecinianie.

Finał uroczystości odbył się przy popiersiu marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

