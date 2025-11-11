Ulicami Szczecina przeszedł biało-czerwony marsz [ZDJĘCIA]

Morze deszczu, flag i ludzi. Ulicami miasta przeszedł Szczeciński Marsz Niepodległości, który ruszył z placu Solidarności. To jego 15. edycja.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wydarzenie zorganizowało Porozumienie Środowisk Patriotycznych.- Widzę tłum ludzi niosących biało-czerwone flagi. Jest tutaj pięknie, mimo że deszcz pada i jest zimno. - To jest bardzo ważne święto. - Jesteśmy Polakami i jesteśmy dumni z tego. To jest nasz obowiązek... - Trzeba kochać Polskę, żeby była wolna i niepodległa. Za ten kraj nasi dziadowie i pradziadowie oddawali życie. - Ja w serduszku zawsze mam Polskę. - Przyszłam z synami i wnuczkami - mówili szczecinianie.Finał uroczystości odbył się przy popiersiu marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów.