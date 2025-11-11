Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Antoni Gulbinowicz i Aleksandra Bereśniewicz zwycięzcami biegu na 1600 metrów - to w ramach 37. Goleniowskiej Mili Niepodległości.

Zawodnik UKS Barnim Goleniów Antoni Gulbinowicz przyznaje, że to nie jego pierwszy start w tym biegu.



- Bardzo fajny bieg. Cieszę się, że udało się wygrać finał Open tym razem, bo rok temu nie mogłem biegać, w tym roku mogę i wygrałem - to mnie bardzo cieszy. Wcześniej wygrywałem biegi dla dzieci. Wiedziałem, że łatwo nie będzie. Szykowałem się na atak dosyć wcześnie, bo z 500 metrów, ale udało mi się obronić dopiero na finiszu. Z tego się cieszę najbardziej... - dodaje Gulbinowicz.



Jako pierwsza wśród kobiet na metę dobiegła zawodniczka klubu OŚ AZS Poznań Aleksandra Bereśniewicz.



- To moje drugie zwycięstwo z rzędu w tym biegu - mówi biegaczka: - Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, byłam pierwszy raz rok temu, więc dzisiaj też musiałam tutaj przyjechać. Atmosfera jest super, trasa też, do tego bardzo szybka. Przyjechałam z koleżanką, żeby dobrze się bawić. Ciężko było, trochę chyba wolniej biegłam niż rok temu, ale pogoda też troszkę gorsza, ale jestem zadowolona - dodała Bereśniewicz.



W całej imprezie - na różnych dystansach i w kategoriach wiekowych - wzięło udział blisko 3000 zawodników.



