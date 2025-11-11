"Dziś celebrujemy swoją wolność"

To dzień pamięci o wolności i walce - mówią szczecinianie i przekonują, że 11 listopada ma dla nich szczególne znaczenie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Symbolizuje nie tylko odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów, ale także miłość do ojczyzny.- Uważam, że to święto niepodległości jest po to, żeby pokazać swoją przynależność do ojczyzny, a także, żeby upamiętnić bohaterów. Cześć i chwała bohaterom... - Dla nas Polaków to wielkie święto, celebrujemy swoją wolność. - Dla mnie najważniejsze jest, żeby tę polskość pokazywać i samemu czuć ją w sercu. - Jestem prawdziwą Polką i dlatego przychodzę na takie święta zawsze. - Jesteśmy wolni, niezależni. - Jest to bardzo, bardzo ważny dzień dla Polaków - mówią mieszkańcy.W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Pomorzu Zachodnim zaplanowano zarówno wydarzenia patriotyczne, jak i mniej formalne aktywności kulturalne i sportowe.Tradycyjnie obchody zakończy msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona o godzinie 18.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.