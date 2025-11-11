Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Dziś celebrujemy swoją wolność"

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To dzień pamięci o wolności i walce - mówią szczecinianie i przekonują, że 11 listopada ma dla nich szczególne znaczenie.
Ulicami Szczecina przeszedł biało-czerwony marsz [ZDJĘCIA]

Ulicami Szczecina przeszedł biało-czerwony marsz [ZDJĘCIA]

Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Symbolizuje nie tylko odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów, ale także miłość do ojczyzny.

- Uważam, że to święto niepodległości jest po to, żeby pokazać swoją przynależność do ojczyzny, a także, żeby upamiętnić bohaterów. Cześć i chwała bohaterom... - Dla nas Polaków to wielkie święto, celebrujemy swoją wolność. - Dla mnie najważniejsze jest, żeby tę polskość pokazywać i samemu czuć ją w sercu. - Jestem prawdziwą Polką i dlatego przychodzę na takie święta zawsze. - Jesteśmy wolni, niezależni. - Jest to bardzo, bardzo ważny dzień dla Polaków - mówią mieszkańcy.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Pomorzu Zachodnim zaplanowano zarówno wydarzenia patriotyczne, jak i mniej formalne aktywności kulturalne i sportowe.

Tradycyjnie obchody zakończy msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona o godzinie 18.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

Dodaj komentarz

