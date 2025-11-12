Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Siergiej: były konsultacje z mieszkańcami na temat Przylądku Pomerania

Region Sebastian Wierciak

Wizualizacja portu Przylądek Pomerania w Świnoujściu. Mat. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Przylądek Pomerania, czyli rozbudowany do 186 hektarów na morzu port kontenerowy, to odważny projekt, który nie był szykowany po cichu, a wręcz był konsultowany z mieszkańcami Świnoujścia - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście o Parku Doliny Dolnej Odry
Jarosław Siergiej
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przylądek Pomerania powstanie z piasku pochodzącego z pogłębienia akwenu [WIZUALIZACJE]
Tydzień temu Joanna Agatowska na antenie Radia Szczecin nie tylko dementowała informacje o tym, że Przylądek Pomerania to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i inwestycja konsultowana. Prezydent Świnoujścia zażądała przeprosin ze strony prezesa Siergieja za te „piramidalne bzdury”.

- Akurat nie mam za co przepraszać. Nie ma Świnoujścia bez portu, nie ma portu bez Świnoujścia. My musimy ze sobą współpracować i współpracujemy. Tylko mamy odmienny pogląd na to w jakim zakresie i gdzie się kończą kompetencje pani prezydent, a gdzie są wyłączne kompetencje Zarządu Morskich Portów - mówił Siergiej.

Prezes ZMPSiŚ zaznaczał, że w ostatnich miesiącach w Świnoujściu odbyło się wiele spotkań.

- Przypomnę ośmiogodzinną sesję na Radzie Miejskiej w zeszłym roku, chyba pod koniec lipca, gdzie również uczestniczyli mieszkańcy. I później spotkania liczne z panią prezydent mają charakter informacyjny, konsultacyjny i uzgodnieniowy - mówił Jarosław Siergiej.

Prezes Zarządu Portów zapewnił, że wszystkie obietnice dane mieszkańcom Warszowa, w tym nowa droga dojazdowa do plaży, czy droga rowerowa, zostaną spełnione. Jednocześnie bez oglądania się na stronę niemiecką, powstanie Przylądek Pomerania, który będzie przyjmował największe kontenerowce na świecie. Wcześniej trzeba będzie pozyskać nowe zgody środowiskowe, bo te dotychczasowe dotyczyły mniejszej inwestycji.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" o godz. 8.30 przyjął prof. Leonard Rozenberg, ekonomista Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Edycja tekstu: Michał Król
Prezydent Świnoujścia zażądała przeprosin ze strony prezesa Siergieja za te „piramidalne bzdury".
Prezes Jarosław Siergiej zaznaczał, że w ostatnich miesiącach w Świnoujściu odbyło się wiele spotkań.

Najnowsze podcasty