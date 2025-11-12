Siergiej: były konsultacje z mieszkańcami na temat Przylądku Pomerania

Przylądek Pomerania, czyli rozbudowany do 186 hektarów na morzu port kontenerowy, to odważny projekt, który nie był szykowany po cichu, a wręcz był konsultowany z mieszkańcami Świnoujścia - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
- Akurat nie mam za co przepraszać. Nie ma Świnoujścia bez portu, nie ma portu bez Świnoujścia. My musimy ze sobą współpracować i współpracujemy. Tylko mamy odmienny pogląd na to w jakim zakresie i gdzie się kończą kompetencje pani prezydent, a gdzie są wyłączne kompetencje Zarządu Morskich Portów - mówił Siergiej.
Prezes ZMPSiŚ zaznaczał, że w ostatnich miesiącach w Świnoujściu odbyło się wiele spotkań.
- Przypomnę ośmiogodzinną sesję na Radzie Miejskiej w zeszłym roku, chyba pod koniec lipca, gdzie również uczestniczyli mieszkańcy. I później spotkania liczne z panią prezydent mają charakter informacyjny, konsultacyjny i uzgodnieniowy - mówił Jarosław Siergiej.
Prezes Zarządu Portów zapewnił, że wszystkie obietnice dane mieszkańcom Warszowa, w tym nowa droga dojazdowa do plaży, czy droga rowerowa, zostaną spełnione. Jednocześnie bez oglądania się na stronę niemiecką, powstanie Przylądek Pomerania, który będzie przyjmował największe kontenerowce na świecie. Wcześniej trzeba będzie pozyskać nowe zgody środowiskowe, bo te dotychczasowe dotyczyły mniejszej inwestycji.
