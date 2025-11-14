Kołobrzeg. Otwarte miejskie lodowisko

Lodowisko będzie czynne codziennie w godz. 9-22 do końca lutego. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miejskie lodowisko w Kołobrzegu już otwarte. Pierwsi chętni już założyli łyżwy.

Lodowisko powróciło na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest zadaszone, co pozwoli na to, by funkcjonowało bez względu na pogodę. Jacek Banasiak, dyrektor MOSiR-u mówi, że łyżwiarze dostali także większą przestrzeń do aktywności.



- W tym roku lodowisko jest dłuższe o pięć metrów i myślę, że to wizualnie widać. Wydaje się, że pięć metrów to niedużo, ale moim zdaniem "robi robotę" - powiedział.



Młodzież, która jako pierwsza założyła łyżwy mówi, że od dawna czekała na ten dzień.



- Od końca lodowiska w tamtym roku czekaliśmy przez cały czas. - Dobrze, trochę miękki lód, ale na razie dobrze. - Ja jestem codziennie - mówili.



Lodowisko będzie czynne codziennie w godz. 9-22 do końca lutego.



