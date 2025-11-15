Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Spotkania poświęcone kobietom, ale nie tylko - drugi dzień festiwalu Wielogłos w Stargardzie

Region Joanna Skonieczna

Fot. Książnica Stargardzka
W Stargardzie rozpoczyna się drugi dzień Festiwalu Literackiego Wielogłos. Podczas otwarcia, prezydent miasta Rafał Zając, podkreślał, że inwestycje w kulturę i literaturę to niezwykle ważny element rozwoju gospodarczego Stargardu. - Ludzie, którzy zakładają tu biznesy chcą mieć dostęp do kultury na najwyższym poziomie – mówił.
W sobotę w południe w Książnicy Stargardzkiej tematy poświęcone kobietom. Będzie debata „Nieobecne, a może wszechobecne? Kobiety w literaturze” z udziałem: Magdaleny Grzebałkowskiej, Ingi Iwasiów oraz Magdaleny Szpunar.

Będą też indywidualne spotkania autorskie – podkreśla dyrektorka Książnicy, Jolanta Aniszewska. - W sobotę Magdalena Grzebałkowska, Mariusz Szczygieł, Rafał Podraza i pani profesor Magdalena Szpunar. W niedzielę natomiast mamy trzy właściwie sceny i tych gości będzie stosunkowo dużo, bo Wielogłos to także odsłony głosów dla różnych pokoleń, nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci i również dla młodzieży. Na scenie młodzieżowej "Prawo Marcina" to hasło, które znają młodzi ludzie, czyli pan Marcin Kruszewski, prawnik, który edukuje o prawach uczniów w szkole i mówi o tym bardzo głośno i ambasador kultury Stargardu, raper, znany w środowisku miłośników tej muzyki jako Kubańczyk, Jakub Flas, ale niemuzycznie - natomiast w rozmowie o jego tekstach, w rozmowie o nim samym z jego mamą, Magdaleną Flas.

Spotkania rozpoczną się w południe i potrwają do wieczora. W sobotę także można będzie spotkać wielu autorów w Alei autorek i autorów. Swój udział potwierdziło 30 twórców. Na miejscu będzie też można kupić książki.

Relacje z festiwalu oraz rozmowy z autorami także na antenie Radia Szczecin, po godzinie 12.


Edycja tekstu: Kamila Kozioł
W sobotę w południe w Książnicy Stargardzkiej tematy poświęcone kobietom. Będzie debata „Nieobecne, a może wszechobecne? Kobiety w literaturze" z udziałem: Magdaleny Grzebałkowskiej, Ingi Iwasiów oraz Magdaleny Szpunar. Będą też indywidualne spotkania autorskie – podkreśla dyrektorka Książnicy, Jolanta Aniszewska.

