Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Mamy Głos, czyli Tydzień Praw Dziecka [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Konferencją "Mamy Głos" rozpoczął się IV Tydzień Praw Dziecka. To coroczna szczecińska inicjatywa skierowana do młodzieży.
Jej celem jest dyskusja na temat praw dzieci w obszarach psychologii, edukacji i prawa.
Spotkania odbywają się pod hasłem "Fajnie, że jesteś". W ramach tego tygodnia przy ulicy Kaszubskiej zostanie namalowany mural, który będzie przypominał o godności i potrzebach najmłodszych.

- Trzy bloki tematyczne; warsztaty, w których biorą udział młodzi, to: edukacja to relacja, relacje z innymi oraz - co mnie bardzo zachwyciło - relacje z samym sobą - powiedziała Barbara Chojniacka z Fundacji Serducho.

- Poruszamy temat relacji w edukacji i tego, jak one powinny wyglądać, jakie są zdrowe relacje w edukacji. Budujemy model nauczyciela idealnego - dodał pan Błażej z V LO w Szczecinie.

- Potrzebuję takiej dojrzałości po prostu, no są dorośli, a zachowują się jak dzieci. - Powinni mieć poczucie humoru i dystans. Nie stawiać sztywnej granicy. - Pracujemy nad relacją z samym sobą. Chcemy, żeby młodzi ludzie nauczyli się rozmawiać ze sobą i siebie pochwalić - mówili uczestnicy konferencji.

Tydzień Praw Dziecka potrwa do piątku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od przedwczoraj oglądane 7417 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4794 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 4090 razy)
  4. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3675 razy)
  5. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od przedwczoraj oglądane 3248 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wielka impreza na Politechnice Morskiej. Uczelnia w trybie "Dance, Play, Fun" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]
Małgorzata Schwarz
Międzynarodowy boks w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prelekcje, quizy i spotkania... Festiwal "Beton" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty