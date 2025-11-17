Mamy Głos, czyli Tydzień Praw Dziecka [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Konferencją "Mamy Głos" rozpoczął się IV Tydzień Praw Dziecka. To coroczna szczecińska inicjatywa skierowana do młodzieży.

Jej celem jest dyskusja na temat praw dzieci w obszarach psychologii, edukacji i prawa.

Spotkania odbywają się pod hasłem "Fajnie, że jesteś". W ramach tego tygodnia przy ulicy Kaszubskiej zostanie namalowany mural, który będzie przypominał o godności i potrzebach najmłodszych.



- Trzy bloki tematyczne; warsztaty, w których biorą udział młodzi, to: edukacja to relacja, relacje z innymi oraz - co mnie bardzo zachwyciło - relacje z samym sobą - powiedziała Barbara Chojniacka z Fundacji Serducho.



- Poruszamy temat relacji w edukacji i tego, jak one powinny wyglądać, jakie są zdrowe relacje w edukacji. Budujemy model nauczyciela idealnego - dodał pan Błażej z V LO w Szczecinie.



- Potrzebuję takiej dojrzałości po prostu, no są dorośli, a zachowują się jak dzieci. - Powinni mieć poczucie humoru i dystans. Nie stawiać sztywnej granicy. - Pracujemy nad relacją z samym sobą. Chcemy, żeby młodzi ludzie nauczyli się rozmawiać ze sobą i siebie pochwalić - mówili uczestnicy konferencji.



Tydzień Praw Dziecka potrwa do piątku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna