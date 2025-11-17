Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Fach w ręku! Możesz zostać spawaczem [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Fot. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Fot. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Fot. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Fot. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Fot. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Spawalnictwa powstanie w Szczecinie - zakłada projekt uchwały Rady Miasta. Ma być przygotowany na najbliższą sesję.
Nowa placówka działać ma od 1 stycznia przyszłego roku w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Tym samym szkoła przy ul. Hożej dołączy do 120 ośrodków w Polsce, które kształcić będą w wybranej przez siebie branży.

Jest szansa na to, że poprawi się nie tylko jakość kształcenia, bo do dyspozycji możemy mieć też znacznie nowocześniejszą bazę - mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

- Oprócz zrewitalizowania dwóch potężnych spawalni na 24 stanowiska, będziemy wyposażeni w nowoczesne maszyny, w tym również spawarki laserowe, roboty spawalnicze, więc kształcenie w naszej placówce na pewno wzrośnie - podkreśliła.

Branżowe Centrum Umiejętności ma być udostępniane nie tylko szkolnej młodzieży.

- Dzięki możliwościom, które się przed nami będą otwierały, będziemy mogli udostępniać bazę także dla osób dorosłych, studentów, osób bezrobotnych... Każdy, kto będzie się chciał nauczyć spawania, będzie mógł u nas to zrobić - zapowiedziała.

Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Mają pełnić cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.

Edycja tekstu: Michał Król / Jacek Rujna
- Oprócz zrewitalizowania dwóch potężnych spawalni na 24 stanowiska, będziemy wyposażeni w nowoczesne maszyny, w tym również spawarki laserowe, roboty spawalnicze, więc kształcenie w naszej placówce na pewno wzrośnie - podkreśliła.
- Dzięki możliwościom, które się przed nami będą otwierały, będziemy mogli udostępniać bazę także dla osób dorosłych, studentów, osób bezrobotnych... Każdy, kto będzie się chciał nauczyć spawania, będzie mógł u nas to zrobić - zapowiedziała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od przedwczoraj oglądane 7417 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4794 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 4090 razy)
  4. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3675 razy)
  5. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od przedwczoraj oglądane 3248 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wielka impreza na Politechnice Morskiej. Uczelnia w trybie "Dance, Play, Fun" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]
Małgorzata Schwarz
Międzynarodowy boks w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prelekcje, quizy i spotkania... Festiwal "Beton" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty