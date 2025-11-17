Fach w ręku! Możesz zostać spawaczem [ZDJĘCIA]

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Spawalnictwa powstanie w Szczecinie - zakłada projekt uchwały Rady Miasta. Ma być przygotowany na najbliższą sesję.





- Oprócz zrewitalizowania dwóch potężnych spawalni na 24 stanowiska, będziemy wyposażeni w nowoczesne maszyny, w tym również spawarki laserowe, roboty spawalnicze, więc kształcenie w naszej placówce na pewno wzrośnie - podkreśliła.





- Dzięki możliwościom, które się przed nami będą otwierały, będziemy mogli udostępniać bazę także dla osób dorosłych, studentów, osób bezrobotnych... Każdy, kto będzie się chciał nauczyć spawania, będzie mógł u nas to zrobić - zapowiedziała.

Nowa placówka działać ma od 1 stycznia przyszłego roku w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Tym samym szkoła przy ul. Hożej dołączy do 120 ośrodków w Polsce, które kształcić będą w wybranej przez siebie branży.Jest szansa na to, że poprawi się nie tylko jakość kształcenia, bo do dyspozycji możemy mieć też znacznie nowocześniejszą bazę - mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.Branżowe Centrum Umiejętności ma być udostępniane nie tylko szkolnej młodzieży.Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.Mają pełnić cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.