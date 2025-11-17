Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Miliardowe inwestycje w Szczecinie

Region Anna Pałamar

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad miliard złotych - tyle w przyszłym roku planuje wydać miasto na inwestycje w Szczecinie.
Gotowy jest projekt budżetu na 2026 rok. Jak przekazała skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska głównym wyzwaniem będzie wygenerowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 362 mln zł jako głównego źródła wkładu własnego do finansowania inwestycji.

Jak dodała to szczególnie ważne w kontekście uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Nad projektem budżetu Szczecina miejscy radni pochylą się na sesji 16 grudnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

