Sprawa burmistrza. Referendum w Nowogardzie nie będzie

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Nowogardu nie odbędzie się. Komisarz wyborczy w Szczecinie odrzucił wniosek, bo nie udało się zebrać wymaganej liczby ważnych podpisów.
Do przeprowadzenia referendum potrzebnych było 1807 podpisów. Po weryfikacji ważnych okazało się 1236, a 657 uznano za błędne – między innymi z powodu braku podpisu, niepełnych danych lub braku prawa wyborczego.
Inicjatorzy mogą złożyć skargę na decyzję komisarza do Sądu Administracyjnego.
