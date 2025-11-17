Sprawa burmistrza. Referendum w Nowogardzie nie będzie

Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Nowogardu nie odbędzie się. Komisarz wyborczy w Szczecinie odrzucił wniosek, bo nie udało się zebrać wymaganej liczby ważnych podpisów.