Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Sprawa burmistrza. Referendum w Nowogardzie nie będzie

Region Rafael Żełobowski

Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Referendum w sprawie odwołania burmistrza Nowogardu nie odbędzie się. Komisarz wyborczy w Szczecinie odrzucił wniosek, bo nie udało się zebrać wymaganej liczby ważnych podpisów.
Do przeprowadzenia referendum potrzebnych było 1807 podpisów. Po weryfikacji ważnych okazało się 1236, a 657 uznano za błędne – między innymi z powodu braku podpisu, niepełnych danych lub braku prawa wyborczego.

Inicjatorzy mogą złożyć skargę na decyzję komisarza do Sądu Administracyjnego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

