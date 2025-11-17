Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pociąg PKP Intercity uderzył w stado krów na torach między Białogardem a Koszalinem.
Stado koni wbiegło pod pociąg

Jedna krowa zginęła, pozostałe uciekły z torowiska. Pociąg kontynuował jazdę do stacji Nosówko. Strażacy usunęli zwierzę z torów umożliwiając wznowienie ruchu na szlaku.

Policja i służby kolejowe wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

