Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC Region 2025-11-17 20:59 Rafael Żełobowski Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Pociąg PKP Intercity uderzył w stado krów na torach między Białogardem a Koszalinem. Stado koni wbiegło pod pociąg Jedna krowa zginęła, pozostałe uciekły z torowiska. Pociąg kontynuował jazdę do stacji Nosówko. Strażacy usunęli zwierzę z torów umożliwiając wznowienie ruchu na szlaku. Policja i służby kolejowe wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Edycja tekstu: Jacek Rujna Dodaj komentarz