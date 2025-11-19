Remont i utrudnienia w Kołobrzegu

Utrudnienia dla kierowców w Kołobrzegu. Chodzi o remont przejazdu kolejowego na linii prowadzącej z Kołobrzegu do Goleniowa.
Obecnie przejazd przez torowisko jest niemożliwy. Zamknięte zostało skrzyżowanie ulic Solnej i Bałtyckiej. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu - do ulicy Bałtyckiej można dostać się objazdem poprowadzonym ulicami Jedności Narodowej i Rybacką.
Trasą objazdową kursują również autobusy komunikacji miejskiej. Prace mają zakończyć się do piątku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Trasą objazdową kursują również autobusy komunikacji miejskiej. Prace mają zakończyć się do piątku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas