Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pobił i okradł seniora. 43-latek z zarzutami

Region Anna Pałamar

Fot. pixabay.com / Annabel_P (CC0 domena publiczna)
Pobił 70-letniego mężczyznę i ukradł mu sto złotych. Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 43-latka, który zaatakował seniora na terenie ogródków działkowych i ukradł mu gotówkę.
43-latek usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży rozbójniczej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.

Mężczyzna dostał policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego seniora.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

