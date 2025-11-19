Pobił i okradł seniora. 43-latek z zarzutami

Pobił 70-letniego mężczyznę i ukradł mu sto złotych. Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 43-latka, który zaatakował seniora na terenie ogródków działkowych i ukradł mu gotówkę.
43-latek usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży rozbójniczej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.
Mężczyzna dostał policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego seniora.
Autorka edycji: Joanna Chajdas