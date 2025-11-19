Warto się jeszcze wstrzymać z zaciąganiem kredytów

Fot. pixabay.com / OleksandrPidvalnyi (CC0 domena publiczna)

Kolejna obniżka stóp procentowych poprawia warunki dla nowych kredytobiorców, ale jeszcze warto się wstrzymać z zaciąganiem kredytów na dłuższe okresy - przekonywała ekonomistka, prof. Aneta Zelek w cyklu "Zapytaj Eksperta" w audycji "Radia Szczecin Na Wieczór".

Sytuacja jest lepsza niż kilka lat temu, ale prognozy pokazują, że stopy jeszcze powinny spaść - tłumaczy prof. Zelek. - Jeśli te projekcje się spełnią, to w perspektywie najbliższych dwóch, może trzech lat warunki kredytowania mogą się jeszcze bardziej poprawić - dodaje prof. Zelek.



Jeżeli ktoś decyduje się na wzięcie kredytu, powinien rozeznać się na rynku - dodaje prof. Zelek i mówi o dwóch możliwościach, jak to zrobić.



- Albo cwałujemy po bankach, spędzamy tam długi czas, gromadzimy na stole kilkanaście wzorów umów kredytowych i rozważamy, albo korzystamy z profesjonalnej usługi. Rzeczywiście chyba warto się zwrócić ku fachowcom, którzy mają doskonałe rozeznanie na rynku, bo to ich praca - podkreśla prof. Zelek.



Na początku listopada Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 4 i 75 setnych procent, co w perspektywie trzyletniej daje obniżkę o 2,5 punktu procentowego.



Autorka edycji: Joanna Chajdas