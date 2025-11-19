Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Dzieciństwo bez przemocy. Zapraszamy na debatę młodzieżową w Radiu Szczecin

Region

Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Jedna trzecia dorosłych Polaków dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Jeszcze 20 lat temu takich osób było dwa razy więcej – to wyniki badań prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Zdecydowanie częściej dochodzi jednak ostatnio do przemocy rówieśniczej, szczególnie tej w internecie. Jak poprawić sytuację dzieci i nastolatków? Co robią i co mogą zrobić instytucje, stowarzyszenia i rodzice?

Dyskusja na ten temat już w czwartek o godzinie 20:00 w studiu koncertowym S1 - na żywo na naszej antenie i na radioszczecin.pl.

Przyjdź i zabierz głos w dyskusji.

Najnowsze podcasty