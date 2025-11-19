Szybkie "randki" naukowo-biznesowe na ZUT

Szybkie "randki" na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Po raz szósty na uczelni spotkają się naukowcy i przedsiębiorcy.
To okazja, aby twarzą w twarz porozmawiać z potencjalnymi partnerami biznesowymi i nawiązać nowe kontakty - wyjaśnia Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.
- 160 przedsiębiorców z Polski, Niemiec, Litwy i Francji weźmie udział w tegorocznym Industrial Bridge. To wydarzenie skierowane do przedstawicieli sektorów przemysłu, poszukujących partnerów do współpracy. Jest okazją do nawiązania kontaktów w branżach związanych z przetwórstwem, inżynierią, produkcją oraz infrastrukturą przemysłową - informuje Kujawa.
Szybkie randki rozpoczną się o 12.45 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 21.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- 160 przedsiębiorców z Polski, Niemiec, Litwy i Francji weźmie udział w tegorocznym Industrial Bridge. To wydarzenie skierowane do przedstawicieli sektorów przemysłu, poszukujących partnerów do współpracy. Jest okazją do nawiązania kontaktów w branżach związanych z przetwórstwem, inżynierią, produkcją oraz infrastrukturą przemysłową - informuje Kujawa.
Szybkie randki rozpoczną się o 12.45 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 21.
Autorka edycji: Joanna Chajdas