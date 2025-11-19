Szybkie "randki" naukowo-biznesowe na ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ZUT w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Szybkie "randki" na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Po raz szósty na uczelni spotkają się naukowcy i przedsiębiorcy.

To okazja, aby twarzą w twarz porozmawiać z potencjalnymi partnerami biznesowymi i nawiązać nowe kontakty - wyjaśnia Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.



- 160 przedsiębiorców z Polski, Niemiec, Litwy i Francji weźmie udział w tegorocznym Industrial Bridge. To wydarzenie skierowane do przedstawicieli sektorów przemysłu, poszukujących partnerów do współpracy. Jest okazją do nawiązania kontaktów w branżach związanych z przetwórstwem, inżynierią, produkcją oraz infrastrukturą przemysłową - informuje Kujawa.



Szybkie randki rozpoczną się o 12.45 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 21.



