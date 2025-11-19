Szczecin na czerwono. Finał kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

Czerwone światło rozbłyśnie na fasadach ważnych instytucji w Szczecinie.
To finał kampanii "Dzieciństwo bez przemocy", który przypada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci.
W ten sposób, instytucje zaznaczają, że problem krzywdzenia najmłodszych jest duży. W Szczecinie o godz. 17, na czerwono podświetlone zostaną m.in. Zamek Książąt Pomorskich, Morskie Centrum Nauki, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki czy filharmonia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
