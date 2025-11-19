Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Darmowa pomoc psychologa w Regionalnym Centrum Kryzysowym

Region Weronika Łyczywek

źródło: https://pixabay.com/pl/3410427/styles66/CC0 - domena publiczna
źródło: https://pixabay.com/pl/3410427/styles66/CC0 - domena publiczna
Bez zapisów i za darmo można skorzystać z porady psychologa lub pedagoga w Regionalnym Centrum Kryzysowym na szczecińskim Pogodnie.
Konsultacje realizowane są w ramach obchodów "Tygodnia Praw Dziecka". Specjaliści doradzą i wysłuchają - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. pomocy społecznej.

- Dowiemy się, jak sprostać różnego rodzaju wyzwaniom codziennego życia. Przy okazji trwającego "Tygodnia Praw Dziecka" chcielibyśmy porozmawiać też o takich aspektach i sytuacjach. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, można przyjść bez zapisów, porady są oczywiście darmowe - dodaje Homis.

Porady będą udzielane od godziny 16.00 do 19.30 w placówce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
