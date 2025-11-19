Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Cisza wróciła tam, gdzie jeszcze niedawno słychać było awantury... przynajmniej częściowo. Po trzech miesiącach od wprowadzenia nocnej prohibicji w Szczecinie służby notują lekki spadek interwencji, a szczecinianie - wzrost spokoju.
Miasto, zdaniem niektórych mieszkańców ulicy Krzywoustego, "wyhamowało".

- Jeszcze czyściej i spokojniej. - Widzę, że rzeczywiście porządek się zrobił. Teraz jest naprawdę lepiej. - Ciężko powiedzieć. Dla tych, którzy lubią w nocy sobie chlapnąć, pewnie gorzej. - Jest tak samo, nic się nie zmieniło. - Cały czas jest sprzedawany alkohol, cały czas są pijani ludzie. - Na podwórkach jak pili tak piją. Może ciszej troszkę jest. - Dla mieszkańców spokojniej, ale miasto przestało żyć, bo jednak życie nocne wiąże się z alkoholem. Przede wszystkim jest nudnej. - Bo ja wiem, bo Bar Rab na pewno ma mniej ludzi, bo są bardziej trzeźwi, to nie jedzą. To jest miasto, to jest życie - mówią szczecinianie.

Mamy mniej zgłoszeń od mieszkańców i mniej nocnych interwencji związanych z nadużyciem alkoholu - mówi starszy inspektor Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie.

- Porównaliśmy trzy miesiące z roku poprzedniego, od 8 sierpnia do 18 listopada, mieliśmy 329 interwencji i zgłoszeń związanych ze spożywaniem alkoholu w godzinach nocnych. Adekwatny okres w tym roku to jest spadek o około 10%, bo to było niespełna 300 interwencji - mówi Wojtach.

Jest spadek interwencji związanych z zakłóceniem porządku publicznego i spoczynku nocnego - informuje nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Takich interwencji od 8 sierpnia tego roku do końca października było 1044. Natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowaliśmy 1105 takich interwencji - mówi Gembala.

Nocna prohibicja obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Bielsko Białej. W Szczecinie wprowadzono ją 8 sierpnia.

Edycja tekstu: Michał Król
Miasto, zdaniem niektórych mieszkańców ulicy Krzywoustego, "wyhamowało".
Mamy mniej zgłoszeń od mieszkańców i mniej nocnych interwencji związanych z nadużyciem alkoholu - mówi starszy inspektor Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie.
Jest spadek interwencji związanych z zakłóceniem porządku publicznego i spoczynku nocnego - informuje nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7922 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od przedwczoraj oglądane 6215 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3946 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3442 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od przedwczoraj oglądane 3205 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz

Najnowsze podcasty