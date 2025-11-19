Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zachodniopomorska Rada Seniorów rozpoczęła swoje działanie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
To ma być głos seniorów w regionie. Mają doradzać, opiniować i wspierać działania na rzecz osób starszych. Członkowie pierwszej w Zachodniopomorskiem Rady Seniorów złożyli ślubowanie.
Głównym celem tej kadencji jest integracja środowiska - mówili nowi radni.

- Skorzystać jak najwięcej i przenieść do naszego miasta, integrować ludzi starszych, żeby jak najwięcej wychodzili z domu, korzystali przeróżne prelekcje, wykłady - mówi radna Kazimiera Fecak.

- Udzielam jakoś społecznik i wolontariusz, zawsze to mam we krwi - mówi radny Piotr Juny.

- Wiele się nauczymy, wiele przekażemy i będziemy takim łącznikiem między gminą, a tutaj województwem zachodniopomorskim - mówi radna Janina Kołodzińska.

Wśród radnych są osoby z wszechstronnymi umiejętnościami i cennym doświadczeniem - podkreśla dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz.

- Osoby z bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym, naukowym, w pracy technicznej, inżynierskiej, w pracy bardzo bliskiej człowieka, w branżach rolniczych, w branżach usług kosmetycznych - wymienia Rybarska-Jarosz.

Seniorzy sami zgłaszali chęć zasiadania w radzie. Ich kandydatury rozpatrywali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.Mandat w Radzie Seniorów ma charakter społeczny, politycznie neutralny i sprawowany będzie nieodpłatnie. Kadencja członków rady potrwa pięć lat.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
