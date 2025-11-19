Zachodniopomorska Rada Seniorów rozpoczęła swoje działanie

To ma być głos seniorów w regionie. Mają doradzać, opiniować i wspierać działania na rzecz osób starszych. Członkowie pierwszej w Zachodniopomorskiem Rady Seniorów złożyli ślubowanie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Głównym celem tej kadencji jest integracja środowiska - mówili nowi radni.- Skorzystać jak najwięcej i przenieść do naszego miasta, integrować ludzi starszych, żeby jak najwięcej wychodzili z domu, korzystali przeróżne prelekcje, wykłady - mówi radna Kazimiera Fecak.- Udzielam jakoś społecznik i wolontariusz, zawsze to mam we krwi - mówi radny Piotr Juny.- Wiele się nauczymy, wiele przekażemy i będziemy takim łącznikiem między gminą, a tutaj województwem zachodniopomorskim - mówi radna Janina Kołodzińska.Wśród radnych są osoby z wszechstronnymi umiejętnościami i cennym doświadczeniem - podkreśla dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz.- Osoby z bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym, naukowym, w pracy technicznej, inżynierskiej, w pracy bardzo bliskiej człowieka, w branżach rolniczych, w branżach usług kosmetycznych - wymienia Rybarska-Jarosz.Seniorzy sami zgłaszali chęć zasiadania w radzie. Ich kandydatury rozpatrywali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.Mandat w Radzie Seniorów ma charakter społeczny, politycznie neutralny i sprawowany będzie nieodpłatnie. Kadencja członków rady potrwa pięć lat.