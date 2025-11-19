Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

19-latek w areszcie, podejrzany o użycie noża podczas bójki

Region Rafael Żełobowski

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o użycie noża w bójce w Szczecinku. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
Do zdarzenia doszło 8 listopada w Szczecinku - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

- Prokurator przedstawił wczoraj zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia powodowania obrażeń ciała u dwóch osób i zabójstwa trzeciej osoby - tłumaczy Dziadczyk.

Podczas przesłuchania, które trwało ponad sześć godzin, szczegółowo opisał przebieg zdarzenia, w tym moment, w którym użył noża - dodała rzeczniczka.

- Podejrzany przyznał się do udziału w tej bójce, przyznał się do tego, że używał noża w trakcie tego zdarzenia, nie przyznał się natomiast do tego, żeby jego zamiarem było zabójstwo - dodaje Dziadczyk.

Śledczy zatrzymali dziewięć osób. Siedem z nich tymczasowo aresztowano.

19-latek wczoraj zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i został zatrzymany.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
