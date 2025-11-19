Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Są wolne miejsca na wojskowe kursy dla cywilów

Region Julia Nowicka

Źródło: Sztab Generalny Wojska Polskiego
Źródło: Sztab Generalny Wojska Polskiego
Szczecinianie wciąż mogą zapisać się na kursy przetrwania i pomocy medycznej w ramach akcji wGotowości.
To program Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym każdy obywatel Polski może odbyć bezpłatne szkolenia wojskowe - mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- Nie chcemy wzbudzać w społeczeństwie jakiejś paniki. Chcemy uświadomić społeczeństwo, że różnych sytuacji kryzysowych nie da się przewidzieć, ale można przygotować się na nie - mówi Łukaszewski.

Szkolenia odbywają się w całym regionie, konkretne miejsca i daty można zobaczyć w aplikacji mObywatel. Przez aplikację zapiszemy się również na szkolenia.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
To program Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym każdy obywatel Polski może odbyć bezpłatne szkolenia wojskowe - mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7922 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od przedwczoraj oglądane 6215 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3946 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3442 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od przedwczoraj oglądane 3205 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz

Najnowsze podcasty