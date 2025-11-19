Są wolne miejsca na wojskowe kursy dla cywilów

Szczecinianie wciąż mogą zapisać się na kursy przetrwania i pomocy medycznej w ramach akcji wGotowości.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

To program Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym każdy obywatel Polski może odbyć bezpłatne szkolenia wojskowe - mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.- Nie chcemy wzbudzać w społeczeństwie jakiejś paniki. Chcemy uświadomić społeczeństwo, że różnych sytuacji kryzysowych nie da się przewidzieć, ale można przygotować się na nie - mówi Łukaszewski.Szkolenia odbywają się w całym regionie, konkretne miejsca i daty można zobaczyć w aplikacji mObywatel. Przez aplikację zapiszemy się również na szkolenia.