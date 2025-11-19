Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pierwsza ofiara czadu w województwie

Region Julia Nowicka

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Pierwsza śmiertelna ofiara tlenku węgla w województwie zachodniopomorskim w tym roku. Zmarł 65-letni mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla w swoim w miejscowości Podwilcze w powiecie białogardzkim.
Nieprzytomnego mężczyznę znalazł brat, który rozpoczął reanimację - relacjonuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.

- Źródłem tego tlenku był piec kaflowy, a w pomieszczeniu nie było autonomicznej czujki tlenku węgla. Mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny - mówi Schacht.

Strażacy przypominają, że montaż czujki węgla może uratować życie. Warto również regularnie wykonywać przeglądy przewodów kominowych i używać tylko sprawnych urządzeń grzewczych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Nieprzytomnego mężczyznę znalazł brat, który rozpoczął reanimację - relacjonuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7959 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od przedwczoraj oglądane 6378 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3965 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3471 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od przedwczoraj oglądane 3247 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz

Najnowsze podcasty