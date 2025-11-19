Pierwsza ofiara czadu w województwie

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Pierwsza śmiertelna ofiara tlenku węgla w województwie zachodniopomorskim w tym roku. Zmarł 65-letni mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla w swoim w miejscowości Podwilcze w powiecie białogardzkim.





- Źródłem tego tlenku był piec kaflowy, a w pomieszczeniu nie było autonomicznej czujki tlenku węgla. Mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny - mówi Schacht.



Strażacy przypominają, że montaż czujki węgla może uratować życie. Warto również regularnie wykonywać przeglądy przewodów kominowych i używać tylko sprawnych urządzeń grzewczych.



Edycja tekstu: Kacper Narodzonek Nieprzytomnego mężczyznę znalazł brat, który rozpoczął reanimację - relacjonuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.- Źródłem tego tlenku był piec kaflowy, a w pomieszczeniu nie było autonomicznej czujki tlenku węgla. Mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny - mówi Schacht.Strażacy przypominają, że montaż czujki węgla może uratować życie. Warto również regularnie wykonywać przeglądy przewodów kominowych i używać tylko sprawnych urządzeń grzewczych.