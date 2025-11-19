Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ojcowska siła na zdjęciach w Starej Rzeźni [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Akceptacja, zrozumienie, odwaga i miłość. To przekaz projektu fotograficznego "Siła jest w Tacie" który przedstawia ojców i ich niepełnosprawne dzieci.
W szczecińskiej Starej Rzeźni oglądać można zdjęcia i zapoznać się z historiami rodzin. Jak mówią sami bohaterowie fotografii - projekt ma skłonić do refleksji nad wrażliwością społeczną.

- Moje dzieci dużo oznaczą dla mnie, także dla nich tu jestem i taka jest moja rola życiowa i tyle. - Chciałem pokazać, łącznie z innymi ojcami, że my też tam gdzieś jesteśmy, że też walczymy, wspieramy małżonki. - Myślimy, że to jest dobry pomysł właśnie na takie sesje, żeby je organizować, żeby takim rodzinom właśnie, myślę, że dajemy dużej wsparcie dla siebie - mówią ojcowie.

- Często oni są w cieniu. Chciałam ich docenić, pokazać, że oni są, poczuli się docenieni, pokazać ich siłę - mówi autorka projektu, Anna Gajdzińska.

Wystawę oglądać można do końca listopada.
Relacja Julii Nowickiej

