Ojcowska siła na zdjęciach w Starej Rzeźni [ZDJĘCIA]

Akceptacja, zrozumienie, odwaga i miłość. To przekaz projektu fotograficznego "Siła jest w Tacie" który przedstawia ojców i ich niepełnosprawne dzieci.

W szczecińskiej Starej Rzeźni oglądać można zdjęcia i zapoznać się z historiami rodzin. Jak mówią sami bohaterowie fotografii - projekt ma skłonić do refleksji nad wrażliwością społeczną.



- Moje dzieci dużo oznaczą dla mnie, także dla nich tu jestem i taka jest moja rola życiowa i tyle. - Chciałem pokazać, łącznie z innymi ojcami, że my też tam gdzieś jesteśmy, że też walczymy, wspieramy małżonki. - Myślimy, że to jest dobry pomysł właśnie na takie sesje, żeby je organizować, żeby takim rodzinom właśnie, myślę, że dajemy dużej wsparcie dla siebie - mówią ojcowie.



- Często oni są w cieniu. Chciałam ich docenić, pokazać, że oni są, poczuli się docenieni, pokazać ich siłę - mówi autorka projektu, Anna Gajdzińska.



Wystawę oglądać można do końca listopada.