Ekspert: uszkodzenie torów to element rosyjskiej wojny hybrydowej

Wysadzenie torów kolejowych na trasie między Warszawą a Lublinem, to element wojny hybrydowej - uważa gość "Rozmów pod krawatem" komandor porucznik rezerwy Artur Bilski.

W ocenie byłego oficera kwatery głównej NATO, takie sytuacje w przyszłości prawdopodobnie będą się zdarzać i trudno będzie im zapobiec.









Komandor Artur Bilski przypomniał że Polska jest zapleczem logistycznym dla Ukrainy. Przez nasz kraj przechodzi większość pomocy wojskowej i humanitarnej. Rosja chce zmienić nastawienie Polaków i osłabić ich poparcie dla walczących Ukraińców.



- Od wybuchu wojny ta sympatia była w Polsce wobec Ukraińców bardzo duża. Rosjanie generalnie robią wszystko, żeby tutaj tego klina wbić pomiędzy nasze społeczeństwo a Ukraińców, wywołać lęk, ale głównie niechęć - mówi Bilski.



Zdaniem eksperta ważne w sytuacji zagrożenia jest sprawne zarządzanie informacją ze szczebla rządowego i korzystanie z wiarygodnych źródeł. Ważne również, aby służby bardziej zdecydowanie reagowały, zwłaszcza w przypadku, gdy granice Polski przekraczają np. osoby skazane przez ukraiński sąd za dywersję.



W ocenie eksperta do spraw obronności tego typu zdarzenia można było się w Polsce spodziewać.- To jest eskalacja tych działań. Pokazuje nam też skalę penetracji służb rosyjskich, ich możliwości działania na obszarze Polski. Tutaj ta rosyjskojęzyczna emigracja jest liczna, więc te możliwości werbunku są nieograniczone - mówi Bilski.