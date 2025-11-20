Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Ekspert: uszkodzenie torów to element rosyjskiej wojny hybrydowej

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Artur Bilski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Artur Bilski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wysadzenie torów kolejowych na trasie między Warszawą a Lublinem, to element wojny hybrydowej - uważa gość "Rozmów pod krawatem" komandor porucznik rezerwy Artur Bilski.
Artur Bilski

Artur Bilski

W ocenie eksperta do spraw obronności tego typu zdarzenia można było się w Polsce spodziewać.

- To jest eskalacja tych działań. Pokazuje nam też skalę penetracji służb rosyjskich, ich możliwości działania na obszarze Polski. Tutaj ta rosyjskojęzyczna emigracja jest liczna, więc te możliwości werbunku są nieograniczone - mówi Bilski.

W ocenie byłego oficera kwatery głównej NATO, takie sytuacje w przyszłości prawdopodobnie będą się zdarzać i trudno będzie im zapobiec.

Jak powiedział nasz gość, trudno w stu procentach monitorować infrastrukturę i zapobiegać aktom dywersji. Służby muszą współpracować ze społeczeństwem i reagować na sygnały o zagrożeniu.

Komandor Artur Bilski przypomniał że Polska jest zapleczem logistycznym dla Ukrainy. Przez nasz kraj przechodzi większość pomocy wojskowej i humanitarnej. Rosja chce zmienić nastawienie Polaków i osłabić ich poparcie dla walczących Ukraińców.

- Od wybuchu wojny ta sympatia była w Polsce wobec Ukraińców bardzo duża. Rosjanie generalnie robią wszystko, żeby tutaj tego klina wbić pomiędzy nasze społeczeństwo a Ukraińców, wywołać lęk, ale głównie niechęć - mówi Bilski.

Zdaniem eksperta ważne w sytuacji zagrożenia jest sprawne zarządzanie informacją ze szczebla rządowego i korzystanie z wiarygodnych źródeł. Ważne również, aby służby bardziej zdecydowanie reagowały, zwłaszcza w przypadku, gdy granice Polski przekraczają np. osoby skazane przez ukraiński sąd za dywersję.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod Krawatem" w piątek przyjęła prof. Inga Iwasiów - pisarka i krytyczka literacka.

Edycja tekstu: Michał Król
W ocenie eksperta do spraw obronności tego typu zdarzenia można było się w Polsce spodziewać.
Komandor Artur Bilski przypomniał że Polska jest zapleczem logistycznym dla Ukrainy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8000 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6493 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4002 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3508 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3314 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty