Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

W Kijewie ma powstać nowy ośrodek jeździecki

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Ponad 17 milionów złotych chce przeznaczyć szczecińska spółka Equinity na stworzenie nowego ośrodka jeździeckiego. Powstać miałby w Kijewie w okolicach autostrady A6.
Nowy ośrodek stworzony byłby przede wszystkim pod kątem rywalizacji sportowej - informuje Kornel Andrzejewski, członek zarządu spółki.

- Mówimy o skokach przez przeszkody, ewentualnie w jakiejś części również będziemy organizować zawody ujeżdżeniowe. Mamy pełne wsparcie prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. Możliwe, że będziemy mieć nawet woltyżerkę, żeby rozwijać te sporty jeździeckie - mówi Andrzejewski.

Zdaniem członka zarządu spółki, pierwsze szczecińskie zawody w skokach przez przeszkody mogłyby odbyć się już w przyszłym roku.

- Mamy ambitne plany, żeby pierwsze zawody rozpoczęły się nawet w przyszłym roku. Wiosną chcielibyśmy uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i rozpocząć budowę, żeby w części zewnętrznej móc organizować zawody już w przyszłym roku - mówi Andrzejewski.

Przyszły inwestor planuje utworzenie na terenie nowego ośrodka także akademii jeździeckiej dla najmłodszych adeptów skoków przez przeszkody.

Edycja tekstu: Michał Król
Nowy ośrodek stworzony byłby przede wszystkim pod kątem rywalizacji sportowej - informuje Kornel Andrzejewski, członek zarządu spółki.
Zdaniem Andrzejewskiego pierwsze szczecińskie zawody w skokach przez przeszkody mogłyby odbyć się już w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8000 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6493 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4002 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3508 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3314 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty