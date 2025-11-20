W Kijewie ma powstać nowy ośrodek jeździecki

Ponad 17 milionów złotych chce przeznaczyć szczecińska spółka Equinity na stworzenie nowego ośrodka jeździeckiego. Powstać miałby w Kijewie w okolicach autostrady A6.

Edycja tekstu: Michał Król

Nowy ośrodek stworzony byłby przede wszystkim pod kątem rywalizacji sportowej - informuje Kornel Andrzejewski, członek zarządu spółki.- Mówimy o skokach przez przeszkody, ewentualnie w jakiejś części również będziemy organizować zawody ujeżdżeniowe. Mamy pełne wsparcie prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. Możliwe, że będziemy mieć nawet woltyżerkę, żeby rozwijać te sporty jeździeckie - mówi Andrzejewski.Zdaniem członka zarządu spółki, pierwsze szczecińskie zawody w skokach przez przeszkody mogłyby odbyć się już w przyszłym roku.- Mamy ambitne plany, żeby pierwsze zawody rozpoczęły się nawet w przyszłym roku. Wiosną chcielibyśmy uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i rozpocząć budowę, żeby w części zewnętrznej móc organizować zawody już w przyszłym roku - mówi Andrzejewski.Przyszły inwestor planuje utworzenie na terenie nowego ośrodka także akademii jeździeckiej dla najmłodszych adeptów skoków przez przeszkody.