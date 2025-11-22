Miał patent na "darmowy prąd". Szczegóły wyjaśni przed sądem

Kradł prąd - teraz za swój czyn odpowie przed sądem. To 34-letni mieszkaniec Reska.
W jednym z bloków policjanci wraz z pracownikami dostawcy energii odkryli kartonową zasłonę miejsca, w którym powinien znajdować się licznik prądu.
Mundurowi znaleźli jedynie przewody elektryczne, które były odprowadzone do mieszkania 34-latka.
Mężczyzna przyznał, że miało to trwać od kilku dni, jednak z posiadanej wiedzy funkcjonariuszy proceder trwał już od kilku miesięcy.
Grozi mu 5 lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
