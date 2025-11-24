Punkt wymiany ubrań zostaje w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Tysiąc odwiedzających i wieszaki pełne ubrań. Punkt zbiórki tekstyliów w Świnoujściu będzie dalej funkcjonował.

Dwa próbne miesiące pokazały, że wyspiarze chętnie wymieniają się odzieżą - mówi Kamil Janta-Lipiński ze Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście.



- Zostajemy dalej. Udało się pozyskać kolejne środki na to, żebyśmy funkcjonowali. Przynajmniej na sześć miesięcy jesteśmy zabezpieczeni i możemy prowadzić ten punkt. Przez dwa miesiące z kawałkiem ponad tysiąc osób odwiedziło nasze miejsce - podkreśla Janta-Lipiński.



Mieszkańcy Świnoujścia polubili wizyty w punkcie. - Pewnie, jest potrzebny. - Dużo ubrań tu znalazłam, dzieci też tu ubieram. - Ludziom też zależy, żeby to trwało, mówią, że to jest bardzo dobra inicjatywa, szczególnie kiedy nie wiedzą co zrobić z rzeczami, które są dobre, a zalegają w szafie - zapewniali.



Punkt mieści się na targowisku miejskim przy ul. Kołłątaja, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-16.30 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas