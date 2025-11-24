Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Punkt wymiany ubrań zostaje w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Tysiąc odwiedzających i wieszaki pełne ubrań. Punkt zbiórki tekstyliów w Świnoujściu będzie dalej funkcjonował.
Dwa próbne miesiące pokazały, że wyspiarze chętnie wymieniają się odzieżą - mówi Kamil Janta-Lipiński ze Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście.

- Zostajemy dalej. Udało się pozyskać kolejne środki na to, żebyśmy funkcjonowali. Przynajmniej na sześć miesięcy jesteśmy zabezpieczeni i możemy prowadzić ten punkt. Przez dwa miesiące z kawałkiem ponad tysiąc osób odwiedziło nasze miejsce - podkreśla Janta-Lipiński.

Mieszkańcy Świnoujścia polubili wizyty w punkcie. - Pewnie, jest potrzebny. - Dużo ubrań tu znalazłam, dzieci też tu ubieram. - Ludziom też zależy, żeby to trwało, mówią, że to jest bardzo dobra inicjatywa, szczególnie kiedy nie wiedzą co zrobić z rzeczami, które są dobre, a zalegają w szafie - zapewniali.

Punkt mieści się na targowisku miejskim przy ul. Kołłątaja, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-16.30 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od wczoraj oglądane 3315 razy)
  2. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2749 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od przedwczoraj oglądane 2721 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2114 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od wczoraj oglądane 2016 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]
Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty