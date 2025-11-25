Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ruszył proces w sprawie pseudohodowli psów. "Były w fekaliach, nie było wody i karmy"

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu ruszył proces w sprawie pseudohodowli psów prowadzonej w jednym z miejscowych domów.
Na ławie oskarżonych zasiadła kobieta, której w czerwcu ubiegłego roku odebrano ponad 60 zwierząt.

Anita G. odpowiada za znęcanie się nad zwierzętami. Prokurator Anna Kołodziejczyk wskazuje w akcie oskarżenia na ciąg zaniedbań ze strony kobiety.

- Utrzymywała je w stanie rażącego zaniedbywania i niechlujstwa, w niewłaściwych pomieszczeniach, bez podejmowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i czynności leczniczych - mówi Kołodziejczyk.

W czasie pierwszej rozprawy zeznawał kierownik schroniska dla zwierząt, które na wniosek sąsiadów oskarżonej podjęło interwencję. Wskazał on na dramatyczne warunki przetrzymywania zwierząt.

- Były w fekaliach, nie było wody, karmy, misek, a jeżeli były, to te miseczki były bardzo brudne. Zwierzęta były w stanie strasznym - mówi kierownik schroniska.

Jawność rozprawy została wyłączona w części dotyczącej wyjaśnień składanych przez oskarżoną. Jej pełnomocnik na obecnym etapie sprawy odmówił komentarza.

Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na styczeń, gdy zeznawać będą kolejni uczestnicy interwencji w pseudohodowli.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od przedwczoraj oglądane 3429 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 2840 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od przedwczoraj oglądane 2200 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2142 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1825 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Michał Soczawa
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]

Najnowsze podcasty