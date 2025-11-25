Ruszył proces w sprawie pseudohodowli psów. "Były w fekaliach, nie było wody i karmy"

W Kołobrzegu ruszył proces w sprawie pseudohodowli psów prowadzonej w jednym z miejscowych domów.

Edycja tekstu: Michał Król

Na ławie oskarżonych zasiadła kobieta, której w czerwcu ubiegłego roku odebrano ponad 60 zwierząt.Anita G. odpowiada za znęcanie się nad zwierzętami. Prokurator Anna Kołodziejczyk wskazuje w akcie oskarżenia na ciąg zaniedbań ze strony kobiety.- Utrzymywała je w stanie rażącego zaniedbywania i niechlujstwa, w niewłaściwych pomieszczeniach, bez podejmowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i czynności leczniczych - mówi Kołodziejczyk.W czasie pierwszej rozprawy zeznawał kierownik schroniska dla zwierząt, które na wniosek sąsiadów oskarżonej podjęło interwencję. Wskazał on na dramatyczne warunki przetrzymywania zwierząt.- Były w fekaliach, nie było wody, karmy, misek, a jeżeli były, to te miseczki były bardzo brudne. Zwierzęta były w stanie strasznym - mówi kierownik schroniska.Jawność rozprawy została wyłączona w części dotyczącej wyjaśnień składanych przez oskarżoną. Jej pełnomocnik na obecnym etapie sprawy odmówił komentarza.Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na styczeń, gdy zeznawać będą kolejni uczestnicy interwencji w pseudohodowli.