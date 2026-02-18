Stargard chce przyciągać do siebie nowych mieszkańców

Stargard jest trochę szczeciński – przyznał w "Rozmowie pod krawatem" prezydent Rafał Zając. Inwestorzy tak bardzo rozwijają gospodarkę Stargardu, że jej oddziaływanie jest ponadregionalne.

- Stargard zawsze będzie w jakimś sensie szczeciński, bo nas rozwój stolicy regionu tylko i wyłącznie cieszy. To nie jest konkurencja, to jest absolutnie efekt synergii - mówił Rafał Zając





- Podbieracie sobie inwestorów, że jednak Stargard jest atrakcyjniejszy dla inwestora niż Szczecin? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.





- Trudno mi to ocenić, bo inwestorzy pojawiają się i w Szczecinie, i w Stargardzie. Natomiast w Stargardzie pracuje wielu Szczecinian. Do obydwu parków przemysłowych dojeżdża bardzo wielu pracowników ze Szczecina - odpowiedział Rafał Zając.

