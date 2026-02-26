Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nastolatek napadł na dwie osoby. Grozi mu 20 lat za kratami

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Napadł na dwie osoby w Szczecinie. Za swoje czyny 18-letni Yehor S. odpowie teraz przed sądem.
Sprawca, w czerwcu ubiegłego roku, w jednym ze sklepów przy ul. Odzieżowej, psiknął gazem w twarz sprzedawcy i ukradł dwie butelki napoju energetyczno-alkoholowego.

Po opuszczeniu sklepu, zaatakował drugiego mężczyznę. Uderzył go w twarz, a następnie ukradł mu telefon komórkowy, portfel z niewielką sumą pieniędzy, dokumenty oraz kartę bankomatową.

Yehor S. nie przyznał się zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze podcasty