Nastolatek napadł na dwie osoby. Grozi mu 20 lat za kratami

Napadł na dwie osoby w Szczecinie. Za swoje czyny 18-letni Yehor S. odpowie teraz przed sądem.

Sprawca, w czerwcu ubiegłego roku, w jednym ze sklepów przy ul. Odzieżowej, psiknął gazem w twarz sprzedawcy i ukradł dwie butelki napoju energetyczno-alkoholowego.



Po opuszczeniu sklepu, zaatakował drugiego mężczyznę. Uderzył go w twarz, a następnie ukradł mu telefon komórkowy, portfel z niewielką sumą pieniędzy, dokumenty oraz kartę bankomatową.



Yehor S. nie przyznał się zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat.



