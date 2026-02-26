Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Debata o zdrowiu w Radiu Szczecin

Region Julia Nowicka

Grafika: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Trzeba mieć zdrowie, żeby chodzić do lekarza - mówią Szczecinianie. Odległe terminy, brak specjalistów to najczęściej wymieniane przez mieszkańców problemy z ochroną zdrowia.
- Zdrowie? Do dentysty jadę akurat. - Pracuję u lekarza w gabinecie i unikam kontaktów, jeżeli chodzi o zachorowalność. - Chodzę do kardiologa i urologa. Ja to robię prywatnie, bo normalnie nie można. - W większości tego, co słyszę, jest ciężko dostać się do lekarza. - Są takie terminy... na przykład na tomografię serca miałem czekać półtora roku. Jak powiedziałem, co myślałem, to znalazło się to prawie w ciągu pół roku. - A wierzyłam w lekarzy jak w Boga. Potem się okazało, że leczenie jest po to, żeby mnie dalej leczyć. Objawowe, a nie przyczynowe. - Myślę, że musimy popracować nad dostępnością do specjalistów, bo tego najbardziej potrzebujemy - to opinie mieszkańców.

To właśnie zdrowiu i problemom w służbie zdrowia poświęcona będzie debata na antenie Radia Szczecin. Zapraszamy zainteresowanych do radiowego studia S1 oraz na nasze media społecznościowe do wzięcia udziału w dyskusji.

Start o godzinie 20.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
