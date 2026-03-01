Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ośrodek jeździecki byłby wartością dla miasta, ale nie powstanie w Kijewie

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Od lewej: Michał Wójtowicz, Dariusz Smoliński, Marta Gołębiewska, Wojciech Dorżynkiewicz. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Budowa ośrodka jeździeckiego w Szczecinie przyniesie miastu wiele korzyści - uważają goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
Kawiarenka Polityczna 01.03.2026

Aurelia Andrzejewska z firmy Equinity - która ma budować ośrodek deklaruje, że po rozmowach z mieszkańcami Kijewo nie jest już brane pod uwagę jako lokalizacja inwestycji.

- Robimy wszystko, żeby tą lokalizację zmienić. Ten ośrodek w tym miejscu nie jest pożądany. Mieszkańcy wypowiedzieli się jasno. Robimy wszystko, żeby znaleźć nowe miejsce i żeby to centrum w Szczecinie mogło powstać - mówi Andrzejewska.

Zdaniem radnego KO Wojciecha Dorżynkiewicza taki ośrodek jest potrzebny i przyniesie miastu wiele korzyści.

- Jeżeli będzie to lokalizacja, która nie będzie budziła takich protestów społecznych jak w Kijewie, to zakładam, że nasza decyzja będzie pozytywna, ponieważ ja osobiście uważam, wiem, że wielu radnych również, że taki ośrodek jeździectwa sportowego jest dla miasta in plus - mówi Dorżynkiewicz.

Dariusz Smoliński radny PiS zgadza się z tezą, że taka inwestycja jest korzystna dla miasta.

- Będziemy musieli, i tu z pewnością będzie bardzo duży nacisk na to położony, odpowiednio wcześniej skomunikować się z mieszkańcami, z interesariuszami, mówiąc tak już bardziej w żargonie i przygotować miejsce, które będzie po pierwsze - korzystne i akceptowalne dla inwestora, ale będzie przede wszystkim akceptowalne dla mieszkańców Szczecina - dodaje Smoliński.

Inwestor na budowę ośrodka chce przeznaczyć 17 milionów złotych, a według wstępnych planów budowa miała rozpocząć się wiosną tego roku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
